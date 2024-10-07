Сегодня 19:35 Не стоит дуть в паруса спекулянтов. Почему красная икра становится дороже? Глава Рыбного союза Панин связал рост цен на красную икру со снижением вылова 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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До Нового года еще достаточно времени, но некоторые продукты для праздничного стола уже подорожали. Ценник на красную икру, например, вырос на 25% и до сих пор поднимается. Председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с 360.ru объяснил ценообразование проблемами с уловом: в 2024 году лососевых выловили на 100 тысяч тонн меньше, чем в 2023-м.

Подорожание красной икры в 2024 году Несмотря на завершение путины, которая длится с июня по октябрь, цены на красную икру к октябрю 2024 года выросли до 25%. При этом не исключен рост стоимости еще на 10% к Новому году. Основными факторами роста Панин назвал небольшой объем производства и рост спроса. По данным Росрыболовства, в 2024 году предложение красной икры в российских магазинах снизится по сравнению с прошлым годом, сообщали «Известия». Производство составит примерно 11–13 тысяч тонн. Для сравнения: в 2023 году оно находилось на уровне 23,9 тысячи тонн.

Фото: Pxhere

Причины роста цен на икру в России Панин добавил, что ценообразование на красную икру и рыбу происходит на высококонкурентном рынке с ориентиром на спрос и предложение. «В этом году к завершению путины мы видим повышение цен на красную икру в оптовом сегменте в Московском регионе до 25% по сравнению с прошлым годом. Основные факторы роста — небольшой объем производства икры в „нерыбный“ год для тихоокеанских лососей на фоне роста спроса», — отметил он.

Также Панин пояснил, что вылов дальневосточных лососей зависит от двухгодичной цикличности подходов основного промыслового вида — горбуши. Таким образом уловы четных и нечетных годов отличаются кратно. К примеру, в 2023 году был второй в истории объем вылова тихоокеанских лососей. Ситуация привела к резкому удешевлению продукции из горбуши, и именно поэтому цены текущего и прошлых годов так контрастируют.

Глава Рыбного союза заметил, что сейчас в продаже еще достаточно много икры хорошего качества с прошлого года, которая сдерживает рост цен. Прошлогоднюю икру можно приобрести по цене в пять-шесть тысяч рублей за килограмм. Например, икра горбуши, полученная от рыбы свежего улова, стоит от 7–7,5 тысячи рублей. Речь идет об икре хорошего качества — сухой и разбористой. Менее качественный, но безопасный продукт с действующими сроками годности можно купить и дешевле.

Фото: Pxhere

Сколько будет стоить красная икра к Новому году Панин напомнил о традиционном повышении цен на икру перед Новом годом. По его словам, на фоне уже произошедшего подорожания нет объективных предпосылок для сильного ценового скачка перед праздниками.

Икры хоть и меньше, чем в прошлом „аномальном“ году, но ее нехватки нет. Поэтому не стоит дуть в паруса спекулянтов и разгонять ненужный ажиотаж. Александр Панин председатель Рыбного союза

После новогодних праздников, допустил Панин, скорее всего, будет наблюдаться коррекция цены вниз — в связи с падением спроса и необходимостью распродать прошлогодние остатки. Такая картина вырисовывается каждый год, независимо от базовой цены. «Все информационные вбросы о том, что красная икра якобы может догнать по цене черную, — это лишь попытка воздействовать на умы потребителей. Такого не будет. И вообще, лососевая и осетровая икра — разные сегменты, и базовые факторы ценообразования в них отличаются», — пояснил собеседник 360.ru. Панин добавил, что рынок икры рыб очень разнообразен. Например, в сегменте красной есть икра форели, объем производства которой в России растет из года в год.