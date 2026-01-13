Роженицы рассказали об отношении врачей в скандальном роддоме Новокузнецка

Врачи роддома № 1 в Новокузнецке хорошо ухаживали за матерями и младенцами, поэтому новость о смерти детей в учреждении шокирует, призналась в беседе 360.ru местная жительница, рожавшая в этом учреждении. По словам девушки, нареканий к работе персонала у нее не было.

«Родила там 15 февраля, сами роды прошли замечательно и врачи поддерживали. После родов тоже все было хорошо. Отношение к детям понравилось. Даже не верится, что там что-то творилось. Детей там чуть ли в „попу не целовали“ как говорится», — сказала она.

Другая роженица также рассказала, что уход и уборка были по расписанию, кормили также хорошо.

«О самом роддоме ничего плохого не скажу. Но вот лично с чем я столкнулась, это с халатным отношением молодых врачей. Ощущение что им абсолютно все равно, рожаешь ты или умираешь», — добавила женщина.

В прокуратуре Кемеровской области заявили, что контролируют процессуальную проверку в роддоме и примут собственные меры в случае необходимости. Больницу сейчас закрыли на карантин.