Рождественский фестиваль ледовой скульптуры проведут в Екатеринбурге 29 декабря

Международный Рождественский фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» откроется в Екатеринбурге 29 декабря. Начало мероприятия знаменуется проведением богослужения в Храме-на-Крови, после которого участники соберутся на организационное собрание. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru .

Творческая мастерская фестиваля предложит мастерам резьбы по льду уникальную возможность воплотить свои задумки и фантазии в скульптуре, созданной из природных материалов. Художники получат немногим более недели на изготовление произведений искусства, посвященных различным историческим и культурным аспектам России.

Организаторы фестиваля предложили участникам ознакомиться с широкой палитрой тематических направлений, среди которых «Светлый праздник Рождества Христова», «Царская тема», «Технические достижения России», «Российская наука», «Русская культура» и «Воинская слава России». Фестиваль объединяет мастеров, вдохновляющихся богатым наследием русской культуры и истории.

Фестиваль станет ярким праздником творчества и созидания, а также площадкой для демонстрации талантов художников, работавших с камнем, мрамором и гранитом. Итоги смотра подведут 7 января, когда зрители увидят лучшие работы участников.