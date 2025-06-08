Рожденная вне брака россиянка добилась права на наследство биологического отца
Верховный суд признал законным право рожденной вне брака россиянки на наследство
Получившая целую серию отказов на получение наследства биологического отца жительница Мурманской области обжаловала решение в Верховном суде. Об этом со ссылкой на определение коллегии по гражданским делам сообщило РИА «Новости».
Главная проблема истицы заключалась в том, что документально подтвердить родство с умершим отцом женщина не могла. Она родилась вне брака, и в свидетельстве о рождении указан отчим. Кроме того, биологический отец ребенка официально не признавал.
Поэтому после смерти мужчины в 2022 году все наследство досталось его второй дочери, которую родила жена.
В назначении генетической экспертизы суды отказывали, ссылаясь на статью Кодекса о браке и семье РСФСР, действовавшего в 1980 году, когда родилась истица.
Верховный суд посчитал, что дата рождения не должна мешать получению доказательств для судебной защиты. Кроме того, изучив документ советского времени, коллегия не нашла в нем прямого запрета на проведение генетической экспертизы для установления родства ребенка и родителей.
Поэтому все отказы от проведения процедуры суд посчитал незаконными.
В конце мая стало известно, что у лидера группы Queen Фредди Меркьюри есть внебрачная дочь, появившаяся на свет после короткого романа артиста с женой близкого друга. О ребенке знал только ближайший круг Меркьюри.