Рожденная вне брака россиянка добилась права на наследство биологического отца

Получившая целую серию отказов на получение наследства биологического отца жительница Мурманской области обжаловала решение в Верховном суде. Об этом со ссылкой на определение коллегии по гражданским делам сообщило РИА «Новости» .

Главная проблема истицы заключалась в том, что документально подтвердить родство с умершим отцом женщина не могла. Она родилась вне брака, и в свидетельстве о рождении указан отчим. Кроме того, биологический отец ребенка официально не признавал.

Поэтому после смерти мужчины в 2022 году все наследство досталось его второй дочери, которую родила жена.

В назначении генетической экспертизы суды отказывали, ссылаясь на статью Кодекса о браке и семье РСФСР, действовавшего в 1980 году, когда родилась истица.

Верховный суд посчитал, что дата рождения не должна мешать получению доказательств для судебной защиты. Кроме того, изучив документ советского времени, коллегия не нашла в нем прямого запрета на проведение генетической экспертизы для установления родства ребенка и родителей.

Поэтому все отказы от проведения процедуры суд посчитал незаконными.

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