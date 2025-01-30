Минздрав: рождаемость в стране приблизилась к цифрам 2000 года

В России уровень рождаемости приблизился к показателям 2000 года. Об этом в ходе заседания экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике заявил первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко, видеозапись опубликовали на Rutube .

«Несмотря на то, что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года», — заявил он.

Фисенко назвал одной из причин сокращение числа женщин репродуктивного возраста. По его словам, такое снижение рождаемости является одним из самых низких за всю историю РФ.

При этом самые низкие показатели зафиксированы, в частности, в Туле, Рязани, и Ленинградской области. Положительная динамика регистрируется преимущественно на Северном Кавказе. Речь идет о Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане.

Чиновник также добавил, что Росстат прогнозирует изменение ситуации в лучшую сторону после 2027 года, когда ожидается увеличение интенсивности деторождения.

В 2030–2040-е годы должно вырасти число женщин репродуктивного возраста, что благоприятно скажется на рождаемости в стране.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить размер пособия по беременности и родам для студенток до уровня прожиточного уровня.