Роза Сябитова высказалась в поддержку выплат за длительный брак

Телеведущая и сваха Роза Сябитова поддержала идею российских политиков о выплатах за пять и десять лет в браке. Она обсудила эту тему с «Ридусом» .

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплачивать по пять тысяч рублей за пять лет брака и по 10 тысяч рублей — за десять лет. Он считает, что это поможет снизить количество разводов.

Роза Сябитова согласилась с ним и добавила, что семья — это тоже коллектив, который можно поощрять. Однако она считает, что сумма выплаты за первые юбилеи семейной жизни могла бы быть больше.

Также Сергей Миронов заявил о планах проработать вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной к 8 июля.

Коллега Миронова по фракции, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, предложил снизить пошлину за регистрацию брака с нынешних 350 рублей до символического одного рубля.