Роза Сябитова назвала боязнь ответственности причиной нежелания зумеров создавать семьи

Сваха и ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала в эфире радио Sputnik , почему зумеры не спешат вступать в брак.

По мнению Сябитовой, зумеры отличаются повышенной тревожностью. Она сравнила их с подростками в периоде пубертата, которые пытаются адаптироваться к изменениям в своей жизни.

Кроме того, сваха подчеркнула, что зумеры боятся ответственности. Она отметила, что фраза «никто никому не должен» является защитной реакцией, которая не способствует построению здоровых отношений и семьи.

Сябитова также считает, что зумеры поздно взрослеют. Она отметила, что нынешняя молодежь живет по принципу «здесь и сейчас, для себя», что может иметь негативные последствия в будущем.

Сваха предупредила, что такой подход может привести к тому, что молодые люди будут откладывать создание семьи и рождение детей. Она подчеркнула важность материнства и деторождения для женщин.

Чтобы изменить ситуацию, по словам Сябитовой, старшее поколение должно показывать пример значимости семьи и отношений.