Ространсмодернизация: реконструкция Городецкого гидроузла завершена на 40%

Работы по модернизации Городецкого гидроузла в Нижегородской области продвинулись более чем на 40%. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на ФКУ «Ространсмодернизация».

На реализацию проекта по реконструкции был выделен 21 миллиард рублей. Подрядчик начал подготовительные работы для модернизации шлюзов в мае 2023 года.

По данным Ространсмодернизации, строительство нового шлюза 15А выполнено на 57%, причально-направляющего крыла — на 96%, дамбы № 10 — на 65%. Завершение восстановления Городецкого гидроузла запланировано на декабрь 2026 года.