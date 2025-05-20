Ространсмодернизация: реконструкция Городецкого гидроузла завершена на 40%

Работы по модернизации Городецкого гидроузла в Нижегородской области продвинулись более чем на 40%. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на ФКУ «Ространсмодернизация».
На реализацию проекта по реконструкции был выделен 21 миллиард рублей. Подрядчик начал подготовительные работы для модернизации шлюзов в мае 2023 года.
По данным Ространсмодернизации, строительство нового шлюза 15А выполнено на 57%, причально-направляющего крыла — на 96%, дамбы № 10 — на 65%. Завершение восстановления Городецкого гидроузла запланировано на декабрь 2026 года.
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