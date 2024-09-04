Ростовчанка родила ребенка несмотря на сделанный аборт

kp.ru: ростовчанка родила ребенка после аборта и подала в суд на врачей

Фото: Freepik

Жительница Ростова-на-Дону родила ребенка после сделанного по медицинским показаниям  аборта — ей сообщили, что у нее замершая беременность, сердце ребенка не бьется. Историю внезапной беременности рассказало издание kp.ru.

Ростовчанка взяла направление на вакуумное прерывание беременности и сделал аборт. Спустя некоторое время женщине стало плохо и она обратилась в женскую консультацию. Врач диагностировал воспаление матки и назначил антибиотики.

Через месяц женщина снова обратилась к врачу. Обследование показало 14-15 недель беременности. Ростовчанка обратилась в суд за моральной компенсацией, ей должны выплатить 250 тысяч рублей. Но потерпевшая планирует обжаловать решение суда, сумма компенсации ее не удовлетворила.

Жительница Владивостока пришла на прием к врачу с жалобами на боли в животе. Она отрицала, что беременна, пока внезапно не родила ребенка.

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