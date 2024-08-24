Отрицавшая беременность жительница Владивостока родила на приеме у врача

kp.ru: во Владивостоке женщина узнала о беременности во время родов

Фото: Pixabay

Жительница Владивостока пришла на прием к врачу с жалобами на боли в животе. Она отрицала, что беременна, пока не родила ребенка. Историю рассказало издание kp.ru.

ЧП случилось 19 августа. Врачи на приеме установили все признаки беременности, но женщина уверяла, что ребенка нет.

«Усадили в кресло, привезли на осмотр в кабинет. И тут начались… роды! Стремительные! Буквально через пять минут на свет появился мальчик, обмотанный пуповиной», — рассказал о ситуации в больнице.

Состояние роженицы и младенца в норме. Врачи так и не смогли объяснить, почему женщина не догадывалась о беременности.

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