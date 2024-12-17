Ростов в Ярославской области переименовали

Госдума приняла закон о переименовании Ростова в Ростов Великий

Госдума на пленарном заседании 17 декабря во втором и третьем чтениях приняла законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Об этом свидетельствует информация из базы данных нижней палаты парламента.

Инициативу на рассмотрение внесла 29 января Ярославская областная дума. В пояснительной записке указали, что наименование Ростов Великий вошло в общественный и историографический обиход, а также широко известно «в прошлом и настоящем».

Авторы проекта добавили, что общественность ранее уже неоднократно выдвигала предложения о переименовании Ростова.

По экономически-финансовому обоснованию, бюджет Ярославской области за счет собственных средств осуществит финансирование всех необходимых работ по переименованию города.

Решение о смене названия населенного пункта поддержали 58% жителей города.