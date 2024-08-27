Город Ростов в Ярославской области переименуют

Правительство поддержало переименование Ростова в Ярославской области

Фото: РИА «Новости»

Правительство России одобрило законопроект о переименовании города Ростов в Ярославской области в Ростов Великий. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«Это очередной большой шаг в вопросе восстановления исторической справедливости, а сама инициатива уже в финальной стадии реализации», — написал губернатор.

Он добавил, что надеется на завершение всех юридических процедур уже в этом году.

Сейчас документ направлен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее в Ростове проводился опрос, инициативу поддержали 58% жителей. Среди причин переименования города — внесение ясности в почтовую и транспортную логистику и юридическое закрепление общепринятого названия.

Весной историческое название решили вернуть Пулковскому парку в Санкт-Петербурге. Его планируют переименовать в Парк Городов-Героев.

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