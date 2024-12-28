Ростов официально переименовали в Ростов Великий

Город Ростов в Ярославской области официально переименовали в Ростов Великий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
В отзыве правительства содержится утверждение, что дополнение названия Ростова словом «Великий» даст возможность закрепить традиционно употребляемое наименование юридически.
Кроме того, это нововведение будет поддерживать статус города как значимого историко-культурного центра.
Первое упоминание о Ростове Великом относится к 862 году и содержится в «Повести временных лет». Эта дата археологически не подтверждена, однако официальное исчисление возраста города начинается именно с нее.