Ростов официально переименовали в Ростов Великий

В отзыве правительства содержится утверждение, что дополнение названия Ростова словом «Великий» даст возможность закрепить традиционно употребляемое наименование юридически.

Кроме того, это нововведение будет поддерживать статус города как значимого историко-культурного центра.

Первое упоминание о Ростове Великом относится к 862 году и содержится в «Повести временных лет». Эта дата археологически не подтверждена, однако официальное исчисление возраста города начинается именно с нее.

Госдума в рамках пленарного заседания 17 декабря приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переименовании Ростова.