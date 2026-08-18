Ростех создал новый двигатель для малых самолетов

Ростех сконструировал двигатель ВК-1600С для самолетов, в том числе Ан-2 и Ан-3

Объединенная двигателестроительная корпорация завершила разработку документации и утвердила макет нового турбовинтового двигателя ВК-1600С мощностью 1450 лошадиных сил. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

В госкорпорации уточнили, что ВК-1600С предназначен для самолетов малой размерности, в том числе создаваемого в России ТВС-2ДТС, либо уже серийных бипланов Ан-2 и Ан-3.

Следующим этапом для ОДК станет создание демонстратора и испытательного стенда, необходимых для сертификации нового изделия и подтверждения конструктивных решений.

Двигатель разработали на базе вертолетной силовой установки ВК-1600В. Процесс разработки ускорили уже существующие ключевые узлы агрегатов.

Степень унификации самолетного и вертолетного двигателя составит 60-65%, уточнили в Ростехе. При разработке нового двигателя инженеры придумали свободную турбину, создали коробки приводов и новые узлы редуктора.

Ранее Росавиация разрешила полеты вертолетов Ми-171А3 при температуре до -50 градусов.