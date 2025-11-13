Ростех сообщил об атаке фейками про некачественный дрон S-80

Ростех сообщил об «атаке» ложными новостями о плохом беспилотнике, который якобы разработали его предприятия. Информацию опубликовали в Telegram-канале госкорпорации.

«В интернете Ростех атакуют фейковыми новостями. Так, уже несколько дней по соцсетям распространяется видео с ломающимся дроном S-80, который якобы разработали в Ростехе», — заявили в пресс-службе.

В госкорпорации призвали внимательнее относиться к информации в интернете и дали инструкции по проверке данных. Нужно открыть браузер, найти поисковик, ввести запрос и изучить выданные материалы.

«Если бы такая работа была проведена, то в течение пары минут выяснилось, что упомянутый беспилотник создала и производит частная компания, которая к Госкорпорации Ростех отношения не имеет», — объяснила пресс-служба.

Также в госкорпорации отметили, что беспилотники, которые производят ее предприятия, работают исправно и с поразительной точностью.

После изучения видео с поломанным дроном якобы Ростеха, специалисты выяснили причину неисправности — это неверно надетые винты. Отсюда следует, что кадры, скорее всего, постановочные.

Ранее стало известно, что новейшая российская лазерная система ПВО проекта «Посох» под названием LazerBuzz способна сбивать беспилотники автоматически. Ей нужно всего полсекунды, чтобы поразить воздушные цели.