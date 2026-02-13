Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки в 2026 году

Совет директоров Банка России на следующих заседаниях оценит возможность снижения ключевой ставки и доведения ее в 2026 году до базового уровня в 13,5 -14,5%. С таким заявлением в ходе пресс-конференции выступила глава регулятора Эльвира Набиуллина .

Она подчеркнула, что сегодняшнее решение о снижении индекса до 15,5% связано с прохождением пика инфляционного давления.

«Пик инфляционного давления, на наш взгляд, был в январе, а если говорить об устойчивой инфляции, то пик был, на наш взгляд, в декабре 2024 года», — заявила Набиуллина.

Совет директоров Центрального банка России в пятницу, 13 февраля, объявил о снижении ключевой ставки с 16% до 15,5%.

В пресс-службе регулятора заявили, что решение приняли на основе показателей о стабилизации экономики и выходе годовой инфляции на базовый показатель в 4,5–5,5%. Следующее заседание совета директоров Центрального банка пройдет 20 марта.