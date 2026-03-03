Росстандарт введет с 1 апреля новый ГОСТ на белый хлеб

Росстандарт изменит принятый в советское время ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, изменения вступят в силу с 1 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости .

Хлебозаводы смогут выпекать подовый хлеб овальной формы, срок его максимальной выдержки на предприятии после выемки из печи по-прежнему будет составлять не более 10 часов.

По новому ГОСТу, масса белого хлеба может составлять менее 500 грамм. Также изменились рекомендации по сроку реализации в розничной торговой сети. Раньше они составляли 24 часа с момента выемки из печи, теперь их убрали.

Для приготовления хлеба можно будет использовать муку пшеничную хлебопекарную высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренную пищевую соль, питьевую воду и белый сахар.

Также в ГОСТе прописали, что для приготовления разрешается задействовать пищевую добавку из функциональных классов «вещество для обработки муки», «антиокислитель», ферментные препараты.

Ранее в России решили ввести ГОСТ на чипсы. По новому стандарту пережаривание продукта должно составлять не более 20%.