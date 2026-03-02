Глава союза защиты прав потребителей Шапкин отметил, что ГОСТ на чипсы будеит носить добровольный характер

Введение ГОСТа на производство чипсов в России с 1 апреля не станет обязательным для всех производителей. Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT .

По его словам, ГОСТ носит добровольный характер. Те компании, которые захотят использовать маркировку «соответствует ГОСТу», должны будут соблюдать установленные требования. Остальные производители смогут продолжать выпускать чипсы, руководствуясь собственными техническими условиями.

Новый стандарт касается двух основных требований: ограничение на пережаривание чипсов (не более 20% коричневого цвета) и запрет на чрезмерное крошение (не более 25 %).

«Что касается пользы, то от чипсов ждать ее не надо. Продукт вредный даже при условии выполнения ГОСТа... Чипсы содержат большое количество пищевых добавок, по поводу безопасности которых давно высказывают опасения специалисты», — отметил Шапкин.