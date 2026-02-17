Росстандарт обновил ГОСТ по отделке в новостройках

Новый ГОСТ установит для каждой системы классов отделки в новостройках предельные допустимые отклонения по плоскости, прямолинейности, вертикальности и горизонтальности, а также критерии визуальной оценки. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя.

Согласно утвержденному Росстандартом ГОСТу, заказчик и подрядчик смогут фиксировать в договоре выбранный класс. Обновленный стандарт будут применять как в проектах массового сегмента, так и в более высоких категориях качества.

Новый ГОСТ вступит в силу с 1 марта 2026 года. Всего для жилых зданий установят диапазон классов отделки с 1-го по 6-й.

До этого депутат Госдумы Владимир Кошелев во время заседания думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству уточнил, что в противном случае из-за вступивших в силу новых норм налоговой нагрузки УК придется ухудшать качество работ или сокращать их объем.