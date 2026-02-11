Минстрой поддержал идею повысить тарифы на услуги управляющих компаний

Министерство строительства России поддержало идею о росте тарифов на услуги управляющих компаний. Об этом заявил министр Ирек Файзуллин во время заседания думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Мы поддерживаем это предложение. Эта ситуация действительно связана с качеством предоставляемых услуг», — процитировало его РИА «Новости».

На этом же заседании депутат Госдумы Владимир Кошелев заявил, что на данный момент УК не могут корректировать стоимость своих услуг. Однако из-за вступивших в силу с января новых норм налоговой нагрузки управляющим организациям, вероятно, придется сокращать объем или ухудшать качество работ.

В то же время ресурсоснабжающие компании получили право на повышение тарифов. Для УК в Госдуме разработали законопроект с поправками в Жилищный кодекс.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш заявил, что в феврале этого года россияне смогут добиться перерасчета платы за отопление. Однако надеяться на автоматическое снижение сумм в квитанциях нельзя.