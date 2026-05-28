Россию ждет самое длинное рабочее лето за три года

Граждан, работающих по пятидневному графику с двумя выходными, ждут этим летом 65 рабочих дней, это наибольшая цифра за последние 3 года, рассказала директор департамента по работе с персоналом российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева. Об этом сообщил ТАСС .

На выходные и праздники за три месяца придется 27 календарных дней — 9 в июне, 8 — в июле и 10 — в августе. Самым удачным месяцем для отпуска станет июль.

В 2025 году россияне отдыхали 29 дней, а работали 63, то есть на два дня меньше.

При этом прошедшая рабочая зима 2025-2026 стала самой короткой за последние 20 лет, в ней было всего 56 рабочих дней.