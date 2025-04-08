Российскую молодежь научат распознавать схемы кибермошенников

Московская коллегия адвокатов «Аронов и Партнеры» выпустила короткометражный фильм «Я (не) знал», посвященный борьбе с киберпреступностью. В семиминутном социальном проекте адвокат Александр Аронов рассказал, как не попасть в ловушку мошенников и что делать, если вы уже стали частью преступной схемы.

С каждым годом мошенники изобретают все новые схемы обмана, и молодые люди становятся одной из главных групп риска. Формально им предлагают работу на выгодных условиях, а фактически они становятся частью чужого криминального бизнеса.

С 2024-го по 2025-й год число преступлений, совершенных с использованием новых технологий, выросло почти вдвое. Из общего числа онлайн-мошенничества 20% составили кражи с банковских счетов.

Понимая важность просветительской работы с молодежью, адвокаты запустили некоммерческий социальный проект. Фильм «Я (не) знал» представит современную историю о том, как преступники втягивают людей в опасные ситуации, а также покажет реальные приемы манипуляторов и научит распознавать их схемы.

«Главная идея проста: иногда то, что кажется обычной работой, на самом деле может быть преступлением. И важно об этом знать, чтобы не попасть в неприятности», — отметили в «Аронов и Партнеры».

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