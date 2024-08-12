Российского режиссера заочно осудили за фейки об армии

Суд заочно приговорил Вырыпаева к 7,5 года за фейки о ВС России

Басманный суд еще раз признал режиссера Ивана Вырыпаева виновным по делу о распространении фейков о ВС России, оспорив решение Мосгорсуда. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Вырыпаев снова признан виновным по статье «Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти». Ему назначили наказание в виде 7,5 года колонии заочно.

«Также режиссера лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на четыре года», — указали в сообщении.

Ранее Воропаева объявили в международный розыск после того, как он сбежал в другую страну. В декабре прошлого года столичный суд заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы за распространение ложных данных о российской армии.