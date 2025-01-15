Российского гонщика оштрафовали на 500 рублей за дебош в аэропорту Перми

Российскому гонщику «Арт ралли» Михаилу Афонькину назначили наказание за дебош, который он устроил в аэропорту Перми. Спортсмен заплатит 500 рублей, сообщили РИА «Новости» в транспортной полиции.

Афонькина задержали в аэропорту Большое Савино утром 13 января. Он нарушал общественный порядок, нецензурно выражаясь в адрес сотрудников. Гонщик был недоволен задержкой рейса в Санкт-Петербург — вылет отложили из-за снегопада.

На мужчину составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, предусматривающей наказание в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.

Ранее актер сериала «По законам военного времени» Евгений Воловенко устроил дебош в самолете, летевшем из Москвы в Хабаровск. Он требовал, чтобы ему разрешили курить на борту воздушного судна, а также просил принести дополнительные порции алкогольных напитков.