Российское электричество дали в обесточенные районы Абхазии

Электроснабжение в западной части Абхазии и Сухуме восстановили благодаря поставкам электроэнергии из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Черноморэнерго».

Часть Абхазии осталась без света более чем на два часа из-за аварийного отключения ВЛ-220 Очамчыра.

«Получен переток электроэнергии из России для поддержания нормального функционирования системы до полного восстановления энергоснабжения», — сказали в компании.

Свет подали в Сухум, Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы возобновлена. Аварийная бригада устраняет неполадки, на место прибыло руководство «Черноморэнерго». Специалисты обнаружили обрыв высоковольтного провода на участке протяженностью около 400 метров. На место направили спецтехнику.

В первой половине 2024 года Абхазия почти догнала Турцию по популярности среди россиян. Более двух миллионов российских туристов посетили эту страну.