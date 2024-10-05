Россияне полюбили отдыхать в Абхазии

Абхазия в первой половине 2024 года стала для россиян практически таким же популярным местом отдыха, как Турция. Об этом сообщил РБК .

Согласно отчету пограничной службы ФСБ, число поездок россиян в эту страну составило 2,163 миллиона. Показатель немного уступает Турции — 2,522 миллиона, а также существенно превышает поездки в Казахстан — около 1,235 миллиона российских туристов.

Кроме того, наибольший прирост среди российских путешественников продемонстрировали поездки в Китай — увеличение на 184,5% поездок.

Ранее российская туристка жестко раскритиковала отдых в Абхазии. Она отметила, что стоимость проживания в гостинице была очень высокой, однако цена не соответствовала качеству. Кроме того, путешественница испытала проблемы с вентиляцией и водоснабжением в номере, а на море ее смутил едкий запах жижи, которую сбросили в воду прибрежные кафе.