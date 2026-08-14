Российским выпускникам предложили гарантировать первое рабочее место

Выпускникам колледжа или вуза необходимо предоставить первое рабочее место по специальности. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Сергей Миронов.

По его словам, после учебы молодой специалист должен быть уверен, что его диплом и знания нужны стране.

«Государство обязано гарантировать первое рабочее место по специальности. Это решение проблемы дефицита кадров в ключевых отраслях», — объяснил Миронов.

Парламентарий добавил, что после окончания учебы многие выпускники сталкиваются с трудностями трудоустройства по профилю и идут работать в другие сферы.

«Это инвестиция в будущее страны. Когда молодые люди видят, что образование гарантирует работу, появляется мотивация учиться и строить карьеру», — заключил он.

Ранее стало известно, что каждый десятый житель России готов переехать в другой регион ради работы.