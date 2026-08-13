Исследование «М9 девелопмент»: каждый десятый житель России готов переехать в другой регион ради работы

Аналитики компании «М9 девелопмент» выяснили, что десять процентов россиян рассматривают возможность переезда в другой регион ради трудоустройства. Еще 38 процентов готовы изменить место жительства, если получат привлекательное предложение о работе, пишет «Газета.Ru» .

Согласно опросу ВЦИОМ, 22 процента граждан планируют сменить место жительства, причем десять процентов из них хотят переехать в другой субъект России, добавили «Известия».

Главными препятствиями для переезда респонденты назвали сложности с поиском подходящего жилья — этот фактор отметили 36 процентов участников опроса. Еще 26 процентов указали на нежелание членов семьи менять регион проживания.

По мнению аналитиков, регионы постепенно меняют подход к привлечению кадров. Они приводят в пример проекты в «Сириусе», Иннополисе и «Сколково», где развиваются образовательные, научные, деловые и жилые пространства. Такой подход особенно важен для территорий с растущей потребностью в специалистах, например, для Арктической зоны и Мурманской области.

Кроме того, согласно статистике, количество россиян, работающих в дистанционном формате, в 2025 году опустилось ниже миллиона человек и составило 968 тысяч. За год показатель снизился на 21,8 процента.