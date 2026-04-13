Российским рыбакам разрешили ловить рыб-ведьм

Миксин включили в перечень разрешенных в России для промышленного рыболовства

Кабмин России включил в перечень разрешенных для промышленного рыболовства водных биоресурсов глубоководных миксин. Распоряжение правительства опубликовали на официальном сайте правовых актов .

«После позиции, касающейся малого морского дракончика, дополнить позицией: миксины, виды рода Myxine», — говорится в документе.

Речь идет о родственниках миног, похожих на угрей, но со сложноустроенными глазами, позвоночником и без челюстей. Их также называют рыбами-ведьмами.

Миксины во многих районах Мирового океана являются одной из доминирующих групп донных существ по биомассе и численности.

Ранее на берег провинции Ламдонг во Вьетнаме волны выбросили огромного четырехметрового сельдяного глубоководного короля. Появление этой рыбы на мелководье издавна считается недобрым предвестником природных катаклизмов.