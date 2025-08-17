Российским родителям рассказали, как получить налоговый вычет на ребенка

Родители в России могут рассчитывать на стандартный налоговый вычет на детей от 1,4 тысячи рублей в месяц за одного ребенка. Об этом рассказала РИА «Новости» эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

Она отметила, что к необлагаемой налогом сумме относятся вычеты на детей до 18 лет или до 23 лет для студентов дневной формы обучения.

«На первого ребенка размер вычета составляет 1,4 тысячи рублей в месяц, на второго — 2,8 тысячи рублей, на третьего — три тысячи рублей. Максимальная сумма достигает шесть тысяч рублей», — объяснила эксперт.

Солодовникова подчеркнула, что вычеты на детей предоставляются до тех пор, пока совокупный доход родителей за год не превысит 450 тысяч рублей. Складывается зарплата за каждый месяц, но, когда сумма достигает обозначенного размера, то вычет прекращают выплачивать.

Ранее в Госдуме предложили увеличить социальный налоговый вычет со 150 до 360 тысяч рублей.