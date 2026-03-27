Российским разработчикам игр хотят дать льготы IT-отрасли

Минцифры разработало комплекс мер для развития российской игровой индустрии. Ключевая задача — создать для разработчиков игр специальный режим применения существующих льгот IT-отрасли с учетом особенностей их лицензирования, сообщил журналистам министр Максут Шадаев.

«Предлагается предоставить разработчикам возможность включать такие игры в реестр российского ПО, в случае если для российских пользователей эти игры будут поддерживаться и размещаться на IT-инфраструктуре внутри страны», — процитировал его ТАСС.

Сейчас, чтобы принимать платежи от зарубежных пользователей, разработчикам приходится оформлять права на игры на иностранные юрлица.

Наличие в реестре позволит разработчикам пользоваться льготой по налогу на добавленную стоимость. Также в план вошли меры по стимулированию создания новых игр, упрощению их экспорта и продвижению на международный рынок.

Ранее Минцифры предложило упростить регистрацию биометрии для людей с особенностями внешности и дефектами голоса.