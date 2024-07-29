Российским пенсионерам рассказали о доплатах в августе

Дополнительные прибавки начислят определенным категориям пенсионеров в августе. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Доплату в размере двойной фиксированной части страховой пенсии в 16 269,75 рубля получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и получившие инвалидность 1 группы. Прибавку к пенсии также получат члены летных экипажей и работники угольной промышленности.

Перерасчет страховых пенсий произойдет автоматически, заявила Иванова-Швец.

В следующем году вырастет максимальное пособие по беременности и по уходу за ребенком, сообщили ранее в Госдуме. Кроме того, повысят размер пособий, которые получают Герои Труда и Герои России.