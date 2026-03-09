Российским отелям порекомендовали не селить китайцев на четвертый этаж

Российским отелям посоветовали не заселять китайских туристов на четвертый этаж и в номера с цифрой четыре — она считается несчастливой. Это следует из предварительного стандарта для туротрасли по приему гостей из КНР, который заработает в июне.

Документ также рекомендует обеспечить оплату через китайские платежные системы UnionPay, Alipay и WeChat Pay и интеграцию с местными платформами бронирования. Отелям советуют разместить QR-коды для доступа к меню и услугам на китайском, перевести все информматериалы и нанять администратора со знанием языка.

В меню должны быть привычные для китайской кухни блюда: рис, лапша, супы, приготовленные на пару, овощные гарниры и закуски. Обязательны палочки, соевый соус и листовой чай. В номерах рекомендуют предусмотреть китайские телеканалы и адаптеры для розеток.

Стандарт разработан для повышения комфорта и привлечения туристов из КНР. Ранее подобные рекомендации уже вводили для ряда стран Азии.

Китай ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. За это президент Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина.