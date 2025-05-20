Российским океанариумам могут запретить использовать животных в шоу

Российским океанариумам необходимо запретить использовать морских млекопитающих в развлекательных представлениях. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил член партии «Новые люди» и заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов.

«Позиция нашей фракции известна и по вопросу о цирках, и по океанариумам. На мой взгляд, это жестокое обращение с животными и является их эксплуатацией», — сказал он.

По мнению депутата, для развлечения людей животных заставляют выполнять несвойственные им действия, поэтому такие учреждения нужно закрывать и допускать к работе только тогда, когда они смогут другим способом организовать свои представления. А диких животных, которые участвовали в шоу прекративших деятельность океанариумов и цирков, можно будет отправить в центры реабилитации.

Арапов добавил, что перепрофилирование учреждений может произойти в ближайшем будущем, поскольку все больше зрителей не хотят посещать представления с участием животных.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов высказал поддержку тех цирков, которые добросовестно относятся к животным и устанавливают камеры для обеспечения безопасности.