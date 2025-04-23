Депутат Бурматов заявил, что поддерживает прозрачность цирковой деятельности

Депутат Госдумы Владимир Бурматов в беседе с ИА НСН заявил, что поддерживает прозрачность цирковой деятельности.

Он отметил, что те цирки, которые добросовестно относятся к животным, уже установили камеры для обеспечения безопасности.

По словам депутата, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заверил его в том, что в цирке ведется круглосуточная запись, и руководство готово предоставить видеоматериалы по первому требованию.