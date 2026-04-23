SuperJob: мужчины все чаще готовы уходить в декрет вместо жены

Количество российских мужчин, готовых взять отпуск по уходу за ребенком вместо супруги, продолжает увеличиваться. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob и попавшие в распоряжение RT .

Специалисты подчеркивают, что все больше мужчин не исключают для себя возможности ухода в декретный отпуск вместо жены.

«Полностью готовы в случае необходимости 33%, еще 17% — скорее готовы», — рассказали они.

Впервые с 2015 года количество согласных и несогласных уйти в декрет стало одинаковым, отмечается в исследовании.

Также опрос показал, что за последний год в каждой шестой компании (17%) фиксировались случаи, когда в отпуск по уходу за ребенком уходили мужчины.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также представители тысячи работодателей.