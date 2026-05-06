Российским мультфильмам начнут предоставлять полное госфинансирование

В России 6 мая вступил в силу закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и подростков. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Изменения внесли в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Если раньше полное госфинансирование могло предоставляться только художественным детским фильмам, то теперь норма распространилась и на мультфильмы.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин «дал пять» создающему мультфильмы мальчику во время встречи с представителями коренных малочисленных народов страны. Глава государства похвалил юного творца.