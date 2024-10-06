Российским экстрасенсам пригрозили уголовкой за порчу и привороты

Попытки причинить вред жизни и здоровью людям при помощи порчи или приворотов должны уголовно наказываться. С таким заявлением в эфире телеканала «Спас» выступил депутат Госдумы Александр Спиридонов.

Он пояснил, что занимающиеся подобными вещами люди наносят ущерб потенциальным жертвам, на которых направлены их действия.

«Навести порчу, вернуть любимого человека, проблемы со здоровьем на других людей навести. Это уже не просто погадать, это попытка воздействия», — заявил Спиридонов.

Депутат добавил, что такое поведение должно уголовно наказываться.

Спиридонов подчеркнул, что сейчас борется с рекламой магических услуг, которых в последнее время стало очень много. Он отметил, что все информационное поле требуется очистить от всех экстрасенсов, гадалок и астрологов, которые обещают своим клиентам изменить их жизни к лучшему.

Священник Павел Островский объяснил популярность эзотерических услуг среди россиян чрезмерным продвижением астрологии и магии через средства массовой информации. Он добавил, что в последнее время количество подобных материалов значительно выросло. Поэтому вместо того, чтобы обратиться к молитве или пойти в церковь люди идут к экстрасенсам, которые чаще всего просто обманывают своих клиентов, пользуясь их доверчивостью.