Россияне нередко становятся жертвами магов и экстрасенсов. Об этом заявил священник РПЦ Павел Островский в комментарии для Life о росте цен на эзотерические услуги.

Он объяснил это популярностью астрологии и магии, активно пропагандируемых в СМИ. Ро его словам, люди склонны верить в подобную ерунду, так как получают эту информацию повсюду.

Островский подчеркнул, что серьезные люди, задумывающиеся о жизни после смерти, будут обращаться к молитве и священным текстам, что принесет им спокойствие. Однако доверчивые граждане часто становятся легкими мишенями для обмана со стороны магов.