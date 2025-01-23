Российским аграриям выделят более 42 миллиардов рублей на льготные кредиты

В рамках заседания правительства он напомнил о системных мерах, которые направлены на повышение эффективности агропромышленного комплекса, среди которых льготное кредитование как крупного бизнеса, так и небольших компаний.

В 2025 году большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ, покупку топлива, удобрений и семян. Оставшуюся часть направят на кредиты предпринимателям, выпускающим, в частности, молочную и мясную продукцию, перерабатывающим ягоды и плоды, а также на реализацию проектов по улучшению сортов растений и развитию животноводства.

«Такая мера позволит открывать современное производство, модернизировать действующее, чтобы людям были доступны качественные и полезные российские продукты», — заключил премьер.

Участник СВО Роман Гомыляев ранее был вынужден оставить службу после ранения и решил заняться сельским хозяйством. Он выиграл грант и теперь будет разводить баранов редкой породы.