Участник СВО из Можайска получил грант на развитие сельского хозяйства

Роман Гомыляев оставил службу после ранения. Когда он вернулся домой, решил заниматься сельским хозяйством. Мужчина получил грант и теперь планирует разводить баранов редкой мясной породы.
Сейчас Роман Гомыляев разводит птицу и мелкий рогатый скот в деревне Бараново. Он планирует расширить ферму, закупить баранов редкой мясной породы и развивать агротуризм в муниципалитете.
Специальные знания он получил в проекте «Школа фермера» благодаря победе в конкурсе «Грант АгроБизнес», учрежденного Фондом поддержки сельскохозяйственных инициатив. Средства на развитие помогут воплотить мечты в реальность.
«„Школа фермера“ дает хорошие знания для того, чтобы можно было успешно реализовать свои инициативы. Участие в конкурсе — это дополнительная возможность дать жизнь своей бизнес-идее и начать ее реализацию», — отметил Роман Гомыляев.
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