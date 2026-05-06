Российский суд не стал выдворять украинца из-за угрозы мобилизации в ВСУ

Суд в России не стал выдворять за пределы страны украинского гражданина после нарушения миграционного законодательства. Инстанция учла, что на родине его мобилизуют в ряды ВСУ и отправят в зону боевых действий, сообщило РИА «Новости» .

В судебных документах говорится, что с 2018 года гражданин Украины трудился на ферме в Кабардино-Балкарии, но не оформлял документы для пребывания в России. МВД оштрафовало его на две тысячи рублей с принудительным выдворением.

Украинец оспорил решение и оказал, что намерен легализовать пребывание на территории России. Мужчина подчеркнул, что является беженцем, а в случае выдворения его отправят в ряды ВСУ.

В итоге украинцу увеличили штраф до 40 тысяч рублей, но убрали из постановления пункт о выдворении из страны.

