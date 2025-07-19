Российский союз туриндустрии взял под контроль задержку поездов на юге России

В Российском союзе туриндустрии следят за ситуацией с задержкой поездов в Ростовской области. Об этом 360.ru сообщили в организации.

Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах отметила, что от туристов на данный момент обращения и жалобы не поступали.

«Конечно же, мы готовы оказать всю необходимую помощь и индивидуально решать возникающие у туристов вопросы», — сказала она.

Директор по продукту туроператора «Мультитур» Евгения Кизей утчонила, что в компанию пока не поступали жалобы, но специалисты мониторят ситуацию и готовы реагировать на все вопросы.

В Ассоциации туристических операторов России в заявлении на официальном сайте добавили, что готовы помочь туристам, которые из-за задержки поездов не могут вернуться с южных курортов.

«По запросам туристов будем запрашивать продление проживания в гостиницах. Но пока туроператорам никто из отдыхающих не жаловался», — пообещали в «Интуристе».

Ранее стало известно, что из-за падения обломков беспилотника на железную дорогу в Ростовской области задержали как минимум 50 поездов.