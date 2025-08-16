Российский самолет Ил-96 покинул Анкоридж

Flightradar24: спецборт Ил-96 покинул Анкоридж, где прошел саммит РФ и США

Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 утром в субботу по московскому времени покинул аэропорт города Анкоридж, где состоялся саммит российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщил портал Flightradar24 .

По данным сервиса, примерно в 06:50 по московскому времени лайнер вылетел из аэропорта «Анкоридж» имени Теда Стивенса в сторону российского аэропорта «Внуково».

Ранее на Аляске прошли первые официальные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Переговоры лидеров в узком составе состоялись в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров. От США присутствовали спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Ранее в Совфеде назвали встречу Путина и Трампа на Аляске совместным успехом президентов.