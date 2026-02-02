Белоруссия стала главным поставщиком рыбы в Россию

Крупнейшим поставщиком рыбы в Россию стала Белоруссия, которая не имеет выхода к морю. Об этом сообщила пресс-служба Рыбного союза .

«Крупнейшим поставщиком по итогам года стала Республика Беларусь, с долей около 16% в натуральном выражении и 11% в стоимостном», — отметили авторы публикации.

Они добавили, что государство оказалось главным поставщиком вопреки сокращению импорта рыбы в Россию на 3% в физическом выражении и на 8% в денежном.

Большую часть поставок представляет продукция из сурими, пресервы из сельди, слабосоленая форель, икра мойвы, копченая скумбрия и салака, пресервы из моллюсков и ракообразных.

Рыба является полезным продуктом, который помогает укреплять иммунитет зимой, сообщила ранее терапевт Алина Кухтина.