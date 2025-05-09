Российский полицейский поговорил с туристами на китайском языке и покорил Сеть

В КНР завирусился ролик, на котором сотрудник российской полиции разговаривает на китайском языке. Видео распространилось в Сети.

На кадрах — репетиция парада Победы в Москве. Сотрудник туристической полиции пообщался с китайскими гостями на их родном языке, чем немало удивил иностранцев.

Китайцы с улыбкой на лице отвечали правоохранителю.

Ранее в Москву прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Накануне состоялись переговоры китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства поблагодарил Си Цзиньпина за личную встречу и подчеркнул, что его визит имеет огромное значение для страны.