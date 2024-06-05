Тинькофф Банк избавился от имени основателя-иноагента в названии

Тинькофф Банк провел ребрендинг и стал назваться Т-Банком. Из названия окончательно исключили упоминание основателя Олега Тинькова*, уехавшего из России и признанного иноагентом. Об этом объявила пресс-служба компании.

«Тинькофф теперь Т-Банк. Да, это официально. <…> Упрощение имени — логичный шаг и для сотрудников, и для клиентов. Мы давно ввели „Т“ в обиход внутри компании, многие сервисы для команды уже давно называем в этой логике», — заявили представители банка.

Сопутствующие сервисы уже переименовали в Т-кухня, ТWork, T-Game, как и Telegram-канал банка. Пресс-служба назвала такой ребрендинг органичным способом объединить все продукты «без лишних слов». Вслед за названием постепенно заменят дизайн пластиковых карт и банкоматов.

В 2020 году Тиньков* заявил, что покинет пост главы совета директоров Тинькофф Банка, затем стало известно о продаже акций TCS Group. В 2022 году бизнесмен решил судиться за имя кредитной организации, и она анонсировала ребрендинг. В феврале 2024 года его внесли в реестр иноагентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.