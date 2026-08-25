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    Российский бренд начал делать кулоны с отпечатками сосков

    Фото: РИА «Новости»

    Ювелирный бренд предложил создавать кулоны с индивидуальным рельефом сосков. Стоимость украшения составила около 13 тысяч рублей. Эпатажное предложение компания сделала на своей странице в Instagram*.

    Ранее марка выпускала аксессуары с отпечатками лап и носов домашних животных. Теперь покупателям предложили пойти дальше и перенести на украшение узор собственного соска.

    «Соски тоже у всех разные, у каждого свой рельеф. Как и отпечатки пальцев, они не выглядит одинаково, поэтому можно сохранить их узор», — объяснили представители бренда.

    Идея взорвала соцсети и вызвала жаркие споры. Пока одни называли задумку странной, другие признались, что им понравился такой дизайн.

    «Кулоны вообще красивые, как розочки», — отметил один из комментаторов.

    «Я очень надеюсь, что мамы мальчиков не будут дарить это им на свадьбу», — ответил ему оппонент.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.