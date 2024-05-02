«Первое в мире дело по рилс». Юрист прокомментировала решение суда из-за плагиата видео | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 11:43 «Первое в мире дело по рилс». Юрист прокомментировала решение суда из-за плагиата видео Юрист Лисецкая: впервые в мире блогер отсудила 300 тысяч рублей за плагиат видео РИА «Новости»

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Суд впервые в России принял решение оштрафовать человека за плагиат идеи видео. С мужчины взыскали 300 тысяч за копирование ролика риэлтора из Подмосковья, рассказала 360.ru юрист пострадавшей Дарина Лисецкая.

Блогер с аудиторией в 100 тысяч подписчиков создала видео на тему «что делать после выплаты ипотеки». Этот ролик собрал 11 миллионов просмотров и массу лайков. Один из риэлторов, с аккаунтом на 70 тысяч подписчиков, позаимствовал ее идею и также собрал внушительное количество просмотров.

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Блогер подала иск на коллегу и потребовала компенсацию в размере 500 тысяч рублей. В итоге суд встал на сторону автора идеи, однако обязал ответчика выплатить 300 тысяч рублей. Юрист Дарина Лисецкая прокомментировала процесс.

«Есть большая вероятность того, что это первое в мире дело по рилс (короткий видеоролик — прим. ред.). Никто до этого не ходил в суд, в России точно», — подчеркнула она.

Лисецкая работает с блогерами и инфобизнесменами. Она отметила, что копирование в интернете довольно распространено, но немногие знают, как поступать в таких случаях.

«Очень правильно, что она обратилась к юристу. Обычно человек просто пишет что-то злое в личные сообщения», — сказала Лисецкая.

Чтобы доказать факт кражи интеллектуальной собственности, понадобилось произвести несколько действий, так как в суде придется подтверждать, что ролик вообще существовал, ведь автор может его удалить.

«Мы зафиксировали нарушения через специальные системы. Но не думали, что дойдет до суда», — заявила юрист.

По словам Лисецкой, не все понимают, что копирование чужих идей чревато. Многие коучи даже советуют красть идеи видео у конкурентов, но это в корне неправильно.

«Рилс — это такое же аудиовизуальное произведение. У него есть сценарий, герои, раскадровка. В нашем случае мужчина просто взял и скопировал контент», — пояснила она.

Ранее режиссер Александр Сокуров обвинил журналиста Николая Солодникова в плагиате из-за названия фильма. Тот якобы заимствовал название для картины из рассказа писателя Юрия Казакова.