14 мая 2025 19:18 С такой болезнью нельзя за руль. Почему Госдума хочет расширить список причин для отзыва прав Автоюрист Славнов объяснил, почему необходимо отзывать права по болезни 0 0 0 Фото: Автомобильная пробка в Москве / Медиасток.рф Транспорт

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ГАИ могут дать полномочия по аннулированию и отзыву водительских прав по медицинским показаниям. Документ готовят ко второму чтению в Госдуме. Что изменится в случае одобрения инициативы, когда она вступит в силу, а также мнения юриста и автоэксперта — в материале 360.ru.

О чем законопроект Госдума подготовила ко второму чтению законопроект, который расширит права ГАИ по отзыву и аннулированию водительского удостоверения, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на документ. Если во время диспансеризации, медосмотра, посещения медучреждения у человека обнаружат заболевание, которое считается противопоказанием к вождению, его направят на дополнительное обследование. При подтверждении диагноза права отзовут. Это же грозит, если он не придет на проверку здоровья. На дополнительное обследование дадут три месяца. Тот, кто не пройдет медкомиссию в этот срок и сядет за руль, будет отвечать по статье 12.7 КоАП, где говорится о вождении без прав. В этом случае ему придется заплатить штраф от пяти до 15 тысяч рублей, а машину отправят на штрафстоянку.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Среди показаний к отзыву прав есть: ухудшение зрения;

проблемы с сердцем;

шизофрения и ее подвиды;

невротические заболевания;

прием некоторых препаратов и другие. Водитель может восстановить удостоверение после прохождения лечения. Медицинскую справку переведут в электронный формат.

Интересно Поправки могут вступить в силу 1 марта 2026 года. Поправки могут вступить в силу 1 марта 2026 года.

Сейчас аннулировать права могут только за серьезные нарушения ПДД, такие как проезд на красный сигнал светофора, вождение в нетрезвом виде, без номеров или со скрытыми знаками, оставление места аварии.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Польза законопроекта Инициатива полезная, но коррупцию исключать нельзя, высказался в разговоре с 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов. «Найдется кто-то, кто будет замешан в незаконной деятельности. В семье не без урода», — указал эксперт. Однако польза все же перевешивает негативные моменты. Садясь за руль, владельцы транспортных средств подвергают риску не только себя и пассажиров, но и пешеходов, других водителей. Есть показания, с которыми нельзя садиться за руль: прием запрещенных веществ или эпилепсия. «Приступ может случиться в любую минуту. Если автовладелец несет потенциальную опасность для себя и окружающих, его следует отстранить от управления машиной», — объяснил эксперт.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Через некоторое время он может вернуться к вождению, если излечится или перестанет принимать определенные препараты. В таком случае медкомиссия должна дать человеку от года до трех для восстановления, чтобы позднее разрешить управлять машиной. В это время человеку все еще доступен общественный транспорт. В случае припадка другие пассажиры помогут, вызовут скорую. Уменьшение срока между заменами прав менее 10 лет — не выход. «Я против этого. Десять лет — самое оптимальное время. Если со здоровьем что-то случилось, то болезнь получится выявить. При сокращении срока до пяти лет заболевание грозит проявиться, а потом пропасть», — объяснил юрист. Другая проблема — очереди на замену водительских удостоверений. В этом случае коррупционная составляющая будет больше, возможен выход на рынок мошенников.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

Какие есть нюансы Депутаты не медики, поэтому могут упустить важные моменты в вопросах здоровья. «Что значит ухудшение зрения? Это нужно проговорить. И потом, у нас есть современные методы лечения, очки, которые позволяют человеку водить. Ведь слепого за руль не посадят», — высказался в беседе с 360.ru автоэксперт Александр Гусаров. Можно ориентироваться на мировой опыт. Например, в некоторых странах водительские удостоверения не выдают или аннулируют в пожилом возрасте. В других, как и у нас, права не могут получить эпилептики — в любой момент, в том числе за рулем, у них есть риск приступа. Это создаст опасную ситуацию на дороге. «Никто не застрахован от инфаркта. И что будет с человеком, когда он вдруг потеряет сознание на мгновение, особенно на высокой скорости на автостраде? Для меня этот законопроект непонятен», — заключил Гусаров.